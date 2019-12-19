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Орел19.12.2019 Четверг 17:13
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Горсовет Орла одобрил бюджет на будущий год

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19.12.2019

На сегодняшней сессии 25 депутатов проголосовали «за», четверо «против», ещё двое воздержались.

Бюджет принят с дефицитом в 767 тысяч рублей. Планируемые доходы города составят около 5 миллиардов рублей, расходы — около 5 миллиардов 700 тысяч.

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