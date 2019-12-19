Горсовет Орла одобрил бюджет на будущий год
19.12.2019
На сегодняшней сессии 25 депутатов проголосовали «за», четверо «против», ещё двое воздержались.
Бюджет принят с дефицитом в 767 тысяч рублей. Планируемые доходы города составят около 5 миллиардов рублей, расходы — около 5 миллиардов 700 тысяч.
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