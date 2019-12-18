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Главная ёлка Ливен стала причиной скандала

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18.12.2019

Как сообщает портал «Уездный город», новогоднее дерево срубили в селе Успенское, не спросив мнения и разрешения местных жителей. Выяснилось, что многие из них считали сорокалетнюю ель достопримечательностью и украшением своего населённого пункта, и оказались совсем не рады её «переезду» в Ливны.

Дерево сажал ныне покойный ветеран Великой Отечественной войны Иван Кобылкин, однако чиновники не поинтересовались и мнением его многочисленных родственников.

Глава сельского поселения Александр Головин, который дал сотрудникам коммунального предприятия «Ливенское» разрешение на спил дерева, пояснил, что оно находилось не на частной территории, а на земле, относящейся к юрисдикции государства. Также он отметил, что под «скандальной» елью проходила водопроводная труба, а само дерево заслоняло дорогу.

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