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Орел25.12.2019 Среда 17:52
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Глава Орла поручил оперативно уничтожить «римский форум»

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25.12.2019

Речь идёт о строительном мусоре, который образовался на участке рядом с улицами Лескова и Полесской после снова аварийных двухэтажных домов.

Работами занимается частная компания в рамках программы развития застроенных территорий.

Как сообщает портал «Орловские новости», остатки зданий и горы мусора не обнесены забором и создают угрозу для жизни и здоровья жителей города, в первую очередь, для несовершеннолетних.

Глава администрации Орла Александр Муромский рассказал, что застройщику давали предписание о вывозе мусора, однако оно не было оперативно исполнено. «Сегодня я дал поручение главе Советского района усилить работу с подрядчиком, чтобы понудить его вывезти строительный мусор и принять меры по безопасности», — уточнил Муромский.

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