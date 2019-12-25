Глава Орла поручил оперативно уничтожить «римский форум»

Речь идёт о строительном мусоре, который образовался на участке рядом с улицами Лескова и Полесской после снова аварийных двухэтажных домов.

Работами занимается частная компания в рамках программы развития застроенных территорий.

Как сообщает портал «Орловские новости», остатки зданий и горы мусора не обнесены забором и создают угрозу для жизни и здоровья жителей города, в первую очередь, для несовершеннолетних.

Глава администрации Орла Александр Муромский рассказал, что застройщику давали предписание о вывозе мусора, однако оно не было оперативно исполнено. «Сегодня я дал поручение главе Советского района усилить работу с подрядчиком, чтобы понудить его вывезти строительный мусор и принять меры по безопасности», — уточнил Муромский.