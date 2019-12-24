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Орел24.12.2019 Вторник 13:01
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Глава Орла пообещал, что детей будут кормить

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24.12.2019

Речь идёт о проблемах с оплатой поставок питания для детсадов и школ города. Общая сумма задолженности муниципальных властей перед поставщиками превышает 200 миллионов рублей.

Это уже стало причиной для возбуждения уголовного дела, которым занимается Следственный комитет.

Текущую ситуацию по проблеме разъяснил глава администрации Орла Александр Муромский. Как сообщает портал «Орловские новости», кредиторская задолженность, которая сложилась на 1 января, заложена в бюджет в полном объёме. После выхода с каникул дети продолжат получать питание.

«Управлению финансов уже дано поручение безотлагательно погасить долги муниципалитета. Кроме того, есть представление прокуратуры, которое находится на рассмотрении и по итогам будет выявлен виновный», — разъяснил Муромский.

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