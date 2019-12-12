Глава администрации Орла уточнил сроки перекрытия Красного моста
12.12.2019
Александр Муромский сообщил порталу «Орловские новости», что это произойдёт в 2021 году. Сдать мост планируют в декабре 2024 года.
Работы на объекте начнутся в 2020. Однако их первый этап не потребует перекрытия движения.
В настоящий момент мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика. Стоимость контракта составляет 1 миллиард 382 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря.
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