Гендиректор «Корпорации развития Орловской области» анонсировал увольнения
12.12.2019
Михаил Панченко выступил с отчётом на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.
Докладчик сообщил, что собирается сократить до 49 сотрудников корпорации, причём по 24 персоналиям вопрос решён окончательно.
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