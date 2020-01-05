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Орел05.01.2020 Воскресенье 14:30
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  3. Гарантийный фонд поручился за орловских предпринимателей 83 раза

Гарантийный фонд поручился за орловских предпринимателей 83 раза

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05.01.2020

В минувшем году Региональная гарантийная организация (РГО) предоставила орловским предпринимателям 83 поручительства на сумму 222 миллиона 300 тысяч рублей. Это позволило бизнесменам привлечь финансирование в объёме 510 миллионов 500 тысяч. Примерно такой же объём запланирован и на новый год.

В 2019-м году максимальная ответственность регионального гарантийного фонда перед финансовыми организациями выросла до 70% от суммы выданного кредита.

На сегодняшний день партнёры РГО — это 14 организаций (13 кредитных и 1 лизинговая). В 2019 список пополнили ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк». В 2020-м планируется увеличить количество партнеров как минимум ещё на 2 банка.

Также в 2020 году РГО планирует заключить соглашение с Фондом развития промышленности.

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