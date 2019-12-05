Флаг города Орла развернули на морском дне
05.12.2019
Об этом в соцсетях сообщили участники клуба подводного плавания «Диво».
Орловчане опустились на дно Красного моря в проливе Гобал (между континентальной Африкой и Синайским полуостровом), чтобы увидеть останки британского грузового судна «Тистлегорм», затонувшего в 1941 году после атаки немецкого тяжёлого бомбардировщика.
Участники клуба спустились на глубину около 30 метров и развернули здесь неофициальный флаг Орла — триколор с названием города и силуэтом головы хищной птицы.
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