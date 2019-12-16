Федеральный телеканал поднял тему бесплатных земельных участков для орловских многодетных семей

Сюжет показали в эфире «НТВ».

Его темой стали проблемы с предоставлением земельных участков многодетным семьям из Орла.

Как выяснилось, отсутствие необходимой инфраструктуры — не единственная проблема владельцев такой земли. На некоторых участках растёт настоящий лес, а отдельные территории покрыты оврагами.

Отмечается, что за эту, фактически, бесполезную землю семьи вынуждены платить налог. Таким образом бесплатные участки становятся для многодетных орловчан только дополнительным бременем.