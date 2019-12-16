Федеральный телеканал поднял тему бесплатных земельных участков для орловских многодетных семей
16.12.2019
Сюжет показали в эфире «НТВ».
Его темой стали проблемы с предоставлением земельных участков многодетным семьям из Орла.
Как выяснилось, отсутствие необходимой инфраструктуры — не единственная проблема владельцев такой земли. На некоторых участках растёт настоящий лес, а отдельные территории покрыты оврагами.
Отмечается, что за эту, фактически, бесполезную землю семьи вынуждены платить налог. Таким образом бесплатные участки становятся для многодетных орловчан только дополнительным бременем.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59035
Другие новости раздела
16.12.2019
Прокуратура подала в суд на мэрию Орла
16.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD62.7686(+0.21)17.12
€ EUR69.9431(+0.08)17.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?