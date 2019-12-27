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Орел27.12.2019 Пятница 12:29
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«Экоград» прекратил вывоз мусора из пяти районов Орловской области

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27.12.2019

Это Знаменский, Сосковский, Урицкий, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.

Как сообщили представители перевозчика, работы приостановились 26 декабря. Причиной является неоплата соответствующих услуг региональным оператором по обращению с ТКО (УК «Зелёная роща) с июля текущего года.

Как уточнили в «Экограде», оплата за июнь и июль производилась частично, а за оставшие месяцы вообще не производилась.

О ситуации уведомили УК «Зелёную рощу», а также профильный областной департамент.

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