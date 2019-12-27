«Экоград» прекратил вывоз мусора из пяти районов Орловской области
27.12.2019
Это Знаменский, Сосковский, Урицкий, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.
Как сообщили представители перевозчика, работы приостановились 26 декабря. Причиной является неоплата соответствующих услуг региональным оператором по обращению с ТКО (УК «Зелёная роща) с июля текущего года.
Как уточнили в «Экограде», оплата за июнь и июль производилась частично, а за оставшие месяцы вообще не производилась.
О ситуации уведомили УК «Зелёную рощу», а также профильный областной департамент.
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