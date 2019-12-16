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Двое погибли и четверо пострадали в ДТП под Орлом

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16.12.2019

Авария случилась 14 декабря в 09:50 на трассе «Орёл — Ефремов» на 28 километре (на подъезде к посёлку Залегощь).

Как сообщает Управление ГИБДД, «Форд Фьюжен», двигаясь со стороны Орла, выехал на «встречку» и допустил столкновение с ВАЗ-2115, который ехал в противоположном направлении. При этом автомобиль ГАЗ 2705, следовавший за иномаркой сзади в попутном направлении, опрокинулся.

В ВАЗе погибли водитель (мужчина 1997 года рождения) и пассажир (женщина 1965 года рождения), также пострадали двое пассажиров — мальчик 2007 года рождения и женщина 1975 года рождения.

В иномарке пострадали водитель (мужчина 1970 года рождения) и пассажир (женщина 1975 года рождения).

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

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