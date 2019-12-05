Директора орловской компании оштрафовали за «сверхурочные» задолженности
05.12.2019
ООО «Софтекс» не оплатило шести сотрудникам сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила около 35 тысяч рублей.
Прокуратура Орловского района отреагировала на обращение и провела проверку. По её результатам директора ООО оштрафовали на 11 тысяч рублей.
Трудовые права работников восстановлены в полном объёме.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58839
Другие новости раздела
05.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD63.8135(-0.38)06.12
€ EUR70.7245(-0.38)06.12
Наш опрос
Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?