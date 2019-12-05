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  3. Директора орловской компании оштрафовали за «сверхурочные» задолженности

Директора орловской компании оштрафовали за «сверхурочные» задолженности

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05.12.2019

ООО «Софтекс» не оплатило шести сотрудникам сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила около 35 тысяч рублей.

Прокуратура Орловского района отреагировала на обращение и провела проверку. По её результатам директора ООО оштрафовали на 11 тысяч рублей.

Трудовые права работников восстановлены в полном объёме.

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