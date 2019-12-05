Директора орловской компании оштрафовали за «сверхурочные» задолженности

ООО «Софтекс» не оплатило шести сотрудникам сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила около 35 тысяч рублей.

Прокуратура Орловского района отреагировала на обращение и провела проверку. По её результатам директора ООО оштрафовали на 11 тысяч рублей.

Трудовые права работников восстановлены в полном объёме.