«Десятка» и «Нива» столкнулись в орловской глубинке
03.12.2019
ДТП случилось 2 декабря в 11:10 в Должанском районе на трассе «Вышнее Ольшаное — Нижнее Ольшаное».
Как сообщает Управление ГИБДД, ВАЗ 2110 врезался в «Ниву» сзади. В «десятке» пострадали водитель (1982 года рождения) и пассажирка (1958 года рождения). В «Ниве» обошлось без пострадавших.
По факту ДТП проводится проверка.
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