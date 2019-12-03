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Орел03.12.2019 Вторник 16:47
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  3. «Десятка» и «Нива» столкнулись в орловской глубинке

«Десятка» и «Нива» столкнулись в орловской глубинке

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03.12.2019

ДТП случилось 2 декабря в 11:10 в Должанском районе на трассе «Вышнее Ольшаное — Нижнее Ольшаное».

Как сообщает Управление ГИБДД, ВАЗ 2110 врезался в «Ниву» сзади. В «десятке» пострадали водитель (1982 года рождения) и пассажирка (1958 года рождения). В «Ниве» обошлось без пострадавших.

По факту ДТП проводится проверка.

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