«Десятка» и «Нива» столкнулись в орловской глубинке

ДТП случилось 2 декабря в 11:10 в Должанском районе на трассе «Вышнее Ольшаное — Нижнее Ольшаное».

Как сообщает Управление ГИБДД, ВАЗ 2110 врезался в «Ниву» сзади. В «десятке» пострадали водитель (1982 года рождения) и пассажирка (1958 года рождения). В «Ниве» обошлось без пострадавших.

По факту ДТП проводится проверка.