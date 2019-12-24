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Дело бывших высокопоставленных полицейских направлено в суд

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24.12.2019

Речь идёт о Фёдоре Козине (экс-замначальнике Управления МВД по Орловской области по оперативной работе и Павле Клёнышеве (экс-начальнике отделения № 3 (по Железнодорожному району) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по городу Орлу). Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой.

Обвинения предъявлены по статье «получение взятки в особо крупном размере». Кроме того, дополнительно Козин обвиняется по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Полицейских задержали в ноябре минувшего года. По информации Управления МВД, на настоящий момент Павел Клёнышев уволен из органов в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Решение об увольнении Козина может быть принято после вынесения судебного приговора.

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