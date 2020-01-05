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Центр поддержки предпринимательства «образовал» 620 орловчан

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05.01.2020

Столько предпринимателей и физлиц стали участниками образовательных программ регионального Центра в 2019 году.

Центр провёл 6 программ повышения квалификации, 39 семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и конференций и один форум Business Insight.

10 тренингов с участием 80 действующих и будущих предпринимателей организовали в рамках обучающей программы Федеральной Корпорации МСП.

Также за год Центр оказал предпринимателям 2652 консультационные услуги по вопросам финансового планирования и информационного сопровождения с привлечением сторонних профильных экспертов.

23 субъекта малого и среднего предпринимательства получили помощь в сертификации товаров, услуг или работ, 20 предпринимателей — помощь с проведением маркетинговых исследований, разработкой собственных логотипов или фирменных стилей, 17 субъектов стали участниками межрегиональных бизнес-миссий.

Также Центр оплатил участие трёх орловских фабрик в международной выставке-платформе легкой промышленности Bee-Together и поддержал ещё 4 выставки с участием компаний их нашего региона.

Кроме того, за 2019-й год по телефону «горячей линии» Центра оказано 2182 консультаций.

В 2020 году Центр поддержки предпринимательства планирует провести не менее 4-х программ повышения квалификации на базе государственных университетов, 10 краткосрочных семинаров, тренингов и мастер-классов, 10 тренингов по программам Корпорации МСП, ещё один форум предпринимателей BUSINESS INSIGHT, Деловой слет предпринимателей, а также организовать не менее 2-х бизнес-миссий в другие регионы Российской Федерации.

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