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Орел06.12.2019 Пятница 12:39
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Бывшей сотруднице орловской колонии дали условный срок

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06.12.2019

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднице Управления ФСИН — бывшему начальнику отряда колонии-поселения № 7.

Орловчанку признали виновной в превышении должностных полномочий. Установлено, что она, в ходе конфликта с осуждённой, применила к ней насилие — нанесла женщине побои. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Наказанием стал условный срок — три года лишения свободы. Столько же она не сможет работать на государственной службе и в правоохранительных органах. Кроме того, её лишили специального звания — капитан внутренней службы.

Сторону обвинения поддерживал главный прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

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