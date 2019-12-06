Бывшей сотруднице орловской колонии дали условный срок
06.12.2019
Мценский районный суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднице Управления ФСИН — бывшему начальнику отряда колонии-поселения № 7.
Орловчанку признали виновной в превышении должностных полномочий. Установлено, что она, в ходе конфликта с осуждённой, применила к ней насилие — нанесла женщине побои. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Наказанием стал условный срок — три года лишения свободы. Столько же она не сможет работать на государственной службе и в правоохранительных органах. Кроме того, её лишили специального звания — капитан внутренней службы.
Сторону обвинения поддерживал главный прокурор Орловской области Иван Полуэктов.
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