Автор лучшего проекта по развитию «Дворянки» получит 400 тысяч рублей

Такая награда установлена для победителя соответствующего конкурса. Постановление о его проведении издало правительство Орловской области.

Обязанность по проведению конкурса возложена на специальный департамент по проектам развития территорий.

Мероприятие проводится во всероссийском масштабе. Участники должны представить на суд организаторов концепции пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле.

На первом этапе будут приниматься заявки и дополнительные материалы (фор-экскизные предложения, портфолио и эссе), раскрывающие концепции участников, на втором этапе — сами концепции.