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  3. Арбитраж удовлетворил иск УКХ Орла к «Спецавтобазе»

Арбитраж удовлетворил иск УКХ Орла к «Спецавтобазе»

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23.12.2019

Как сообщается в материалах дела, Арбитражный суд Орловской области установил, что в 2018 году предприятие необоснованно обогатилось на уборке снега на сумму 1,6 миллиона рублей.

Как выяснил арбитраж, «Спецавтобаза», занимаясь зимней уборкой по заказу «Управления коммунальным хозяйством», сообщала заказчику не обо всех соисполнителях и субподрядчиках, хотя это было предусмотрено контрактом.

Суд посчитал цены на уборку снега, указанные в актах приёмки работ, завышенными. Теперь предприятию придётся вернуть заказчику необоснованно переплаченные деньги.

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