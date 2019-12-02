Агрохолдинг реализует на Орловщине проекты в 32 миллиарда рублей
02.12.2019
В такую общую сумму оцениваются инвестпроекты холдинга «Мираторг». Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Так, дочернее предприятие «Мираторга» ООО «Брянская мясная компания» развивает в нашем регионе крупную откормочную площадку, расположенную в Шаблыкинском районе.
ООО «Мираторг-Орёл» занимается растениеводством.
Также в регионе стартовал масштабный проект по созданию мясного кластера с собственными комбикормовым и семеноводческим заводами. Проект подразумевает и значительное увеличение мощностей существующих элеваторов.
Также в нашем регионе холдинг занимается созданием новым свиноводческих комплексов.
Кроме того, в ближайшее время «Мираторг» собирается заняться строительством маслоэкстракционного завода.