Агрохолдинг реализует на Орловщине проекты в 32 миллиарда рублей

В такую общую сумму оцениваются инвестпроекты холдинга «Мираторг». Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Так, дочернее предприятие «Мираторга» ООО «Брянская мясная компания» развивает в нашем регионе крупную откормочную площадку, расположенную в Шаблыкинском районе.

ООО «Мираторг-Орёл» занимается растениеводством.

Также в регионе стартовал масштабный проект по созданию мясного кластера с собственными комбикормовым и семеноводческим заводами. Проект подразумевает и значительное увеличение мощностей существующих элеваторов.

Также в нашем регионе холдинг занимается созданием новым свиноводческих комплексов.

Кроме того, в ближайшее время «Мираторг» собирается заняться строительством маслоэкстракционного завода.