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Орел10.12.2019 Вторник 11:11
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  3. Администрация Орловской области отреагировала на инцидент с «ветеринарами»

Администрация Орловской области отреагировала на инцидент с «ветеринарами»

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10.12.2019

Речь идёт об ошибке, допущенной в рекламном материале «Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтёрами Победы», который размещался на электронном табло в Орле. В нём слово «ветераны» заменили на слово «ветеринары». Соответствующие снимки вскоре появились в социальных сетях.

Как пояснили в обладминистрации, ошибку допустил субподрядчик — рекламное агентство «Четыре сезона», которое внесло изменения в макет, не согласовав их с заказчиком («Орловским областным центром молодёжи „Полёт“»). В данный момент заказчик предъявил подрядчику (ООО «Русские Экраны») требование о размещении макета с корректным текстом.

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