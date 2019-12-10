Администрация Орловской области отреагировала на инцидент с «ветеринарами»
10.12.2019
Речь идёт об ошибке, допущенной в рекламном материале «Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтёрами Победы», который размещался на электронном табло в Орле. В нём слово «ветераны» заменили на слово «ветеринары». Соответствующие снимки вскоре появились в социальных сетях.
Как пояснили в обладминистрации, ошибку допустил субподрядчик — рекламное агентство «Четыре сезона», которое внесло изменения в макет, не согласовав их с заказчиком («Орловским областным центром молодёжи „Полёт“»). В данный момент заказчик предъявил подрядчику (ООО «Русские Экраны») требование о размещении макета с корректным текстом.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58915
Другие новости раздела
09.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD63.7244(+0.01)10.12
€ EUR70.5047(-0.25)10.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?