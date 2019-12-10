Администрация Орловской области отреагировала на инцидент с «ветеринарами»

Речь идёт об ошибке, допущенной в рекламном материале «Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтёрами Победы», который размещался на электронном табло в Орле. В нём слово «ветераны» заменили на слово «ветеринары». Соответствующие снимки вскоре появились в социальных сетях.

Как пояснили в обладминистрации, ошибку допустил субподрядчик — рекламное агентство «Четыре сезона», которое внесло изменения в макет, не согласовав их с заказчиком («Орловским областным центром молодёжи „Полёт“»). В данный момент заказчик предъявил подрядчику (ООО «Русские Экраны») требование о размещении макета с корректным текстом.