Администрация Орла объявила результаты «внеочередных выборов»
09.12.2019
Речь идёт о голосовании за территории, которые предполагается благоустроить в будущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
В мероприятии, которое состоялось 6 декабря, участвовали 11166 человек.
В итоге победили территории, обозначенные как «Сквер напротив завода „Стекломаш“» (4064 голоса) и «Территория по улице Рощинской между автомобильной дорогой и „Медведевским лесом“» (2301 голос). Их благоустроят в первую очередь.
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