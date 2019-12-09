Администрация Орла объявила результаты «внеочередных выборов»

Речь идёт о голосовании за территории, которые предполагается благоустроить в будущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В мероприятии, которое состоялось 6 декабря, участвовали 11166 человек.

В итоге победили территории, обозначенные как «Сквер напротив завода „Стекломаш“» (4064 голоса) и «Территория по улице Рощинской между автомобильной дорогой и „Медведевским лесом“» (2301 голос). Их благоустроят в первую очередь.