Администрация Орла хочет занять 261 миллион на 365 дней

Мэрия издала официальное извещение о проведении соответствующей закупки.

Средства должны быть одолжены у финансовой организации в виде одной невозобновляемой кредитной линии. Причём — не позднее 1 апреля следующего года.

Максимальные расходы по выплате процентов по кредиту составят 18 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее решение о кредите одобрили на сессии Орловского городского Совета народных депутатов.