Администрация Орла хочет занять 261 миллион на 365 дней
27.12.2019
Мэрия издала официальное извещение о проведении соответствующей закупки.
Средства должны быть одолжены у финансовой организации в виде одной невозобновляемой кредитной линии. Причём — не позднее 1 апреля следующего года.
Максимальные расходы по выплате процентов по кредиту составят 18 миллионов 900 тысяч рублей.
Ранее решение о кредите одобрили на сессии Орловского городского Совета народных депутатов.
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