Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.12.2019 Пятница 12:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Администрация Орла хочет занять 261 миллион на 365 дней

Администрация Орла хочет занять 261 миллион на 365 дней

Версия для печати

27.12.2019

Мэрия издала официальное извещение о проведении соответствующей закупки.

Средства должны быть одолжены у финансовой организации в виде одной невозобновляемой кредитной линии. Причём — не позднее 1 апреля следующего года.

Максимальные расходы по выплате процентов по кредиту составят 18 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее решение о кредите одобрили на сессии Орловского городского Совета народных депутатов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59266

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.12.2019

Иск о признании «ЭкоТек» банкротом оставлен без рассмотрения

27.12.2019

«Экоград» прекратил вывоз мусора из пяти районов Орловской области

27.12.2019

После ДТП у иномарки отвалился бампер

27.12.2019

В новогоднюю ночь в Орле будет минус три градуса

27.12.2019

В Орле открылись «информационно-коммуникационные» мастерские

$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online