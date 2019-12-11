31 декабря в Орловской области объявлено выходным днём

Правда, официально — только для женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор рекомендовал главам законодательной и исполнительной властей и органам местного самоуправления поддержать его инициативу, а также выразил надежду, что этим же путём последует и частный бизнес.

Клычков пояснил, что «предновогодний» выходной нужен именно «прекрасному полу», так как, прежде всего, именно женщины занимаются подготовкой праздничного стола.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму в ноябре. Президент РФ Владимир Путин обещал рассмотреть данную инициативу. Кроме Орловской области выходной уже введён в нескольких других субъектах Российской Федерации.