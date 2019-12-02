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  3. 156 орловских мальчиков и девочек обследовали «на выезде»

156 орловских мальчиков и девочек обследовали «на выезде»

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02.12.2019

30 ноября в Орле у Александровского моста несколько часов работал мобильный центр НКМЦ имени Круглой. Его успели посетить 156 детей.

Несовершеннолетние смогли получить консультации педиатра, детского хирурга, ортопеда-травматолога, детского эндокринолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога, детского стоматолога и врача УЗИ.

Работу мобильного комплекса организовали в рамках национального проекта «Здравоохранение». Техническим партнёром акции выступил региональный филиал ПАО «Ростелеком».

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