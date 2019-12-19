13 орловским детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Однокомнатные квартиры находятся в Орловском районе в посёлке Знаменка на улице Маршала Куликова, 1-А. Помещения соответствуют всем необходимым нормам.

Жилая площадь каждой квартиры составляет 33 квадратных метра. Недвижимость приобрели за счёт областных средств (потрачено около 16 миллионов 300 тысяч рублей).