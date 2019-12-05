13 декабря в Орле состоится встреча с представителями Управления ФСБ

Мероприятие пройдёт в 15 часов в здании администрации Орла (на Пролетарской горе, 1) в актовом зале. На встречу приглашаются абитуриенты, которые планируют поступать в высшие и средние образовательные учебные заведения ФСБ России, а также их родители.

В ходе мероприятия они смогут узнать правила отбора кандидатов,

условия приёма и другую важную информацию, а также задать все интересующие их вопросы.

Об отборе кандидатов для обучения по программам высшего и среднего профессионального образования объявляют Академия ФСБ России (Москва), Московский и Калининградский пограничный институты ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России (посёлок Голицыно Московской области, филиал в городе Ставрополь) и Институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).

Академия ФСБ России и Пограничные институты ФСБ России являются военными образовательными учреждениями, которые осуществляют подготовку офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В вузы принимаются граждане России мужского пола со средним (полным) общим и средним профессиональным образованием. Возрастные рамки для граждан, не проходивших военную службу — от 16 до 22 лет. Для граждан, уже прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту в данный момент времени — до 24 лет.