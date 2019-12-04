12 декабря специалисты орловской Кадастровой палаты проведут бесплатные консультации граждан
04.12.2019
Мероприятие приурочено ко Дню конституции.
Филиалы палаты во всех регионах (в том числе и в нашей области) будут открыты с 9 до 18 часов.
Чтобы получить консультацию, нужно прийти на Октябрьскую, 47, с документом, удостоверяющим личность. Приём будет вестись как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58816
Другие новости раздела
04.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
04.12.2019
В Орле снова ограничат движение
04.12.2019
В Орле появится новый пешеходный переход
$ USD64.1948(+0.05)05.12
€ EUR71.1086(+0.05)05.12
Наш опрос
Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?