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Орел04.12.2019 Среда 17:35
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  3. 12 декабря специалисты орловской Кадастровой палаты проведут бесплатные консультации граждан

12 декабря специалисты орловской Кадастровой палаты проведут бесплатные консультации граждан

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04.12.2019

Мероприятие приурочено ко Дню конституции.

Филиалы палаты во всех регионах (в том числе и в нашей области) будут открыты с 9 до 18 часов.

Чтобы получить консультацию, нужно прийти на Октябрьскую, 47, с документом, удостоверяющим личность. Приём будет вестись как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58816

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