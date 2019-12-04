12 декабря специалисты орловской Кадастровой палаты проведут бесплатные консультации граждан

Мероприятие приурочено ко Дню конституции.

Филиалы палаты во всех регионах (в том числе и в нашей области) будут открыты с 9 до 18 часов.

Чтобы получить консультацию, нужно прийти на Октябрьскую, 47, с документом, удостоверяющим личность. Приём будет вестись как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.