Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.11.2019 Среда 18:46
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Орловчане выстаивают многочасовые очереди в наркодиспансер

Орловчане выстаивают многочасовые очереди в наркодиспансер

Версия для печати

20.11.2019

Причина — изменение правил и стоимости прохождения медкомиссии для получения (замены) водительских прав.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58543

Добавил новость: 

Другие новости раздела

«Эффективный регион». Здравоохранение
12.11.2019

«Эффективный регион». Здравоохранение

В Орловской области обсудили реализацию программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
01.11.2019

В Орловской области обсудили реализацию программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В орловские аптеки передали 20 тысяч доз вакцины от гриппа
29.10.2019

В орловские аптеки передали 20 тысяч доз вакцины от гриппа

Больнице Боткина исполнилось полвека
25.10.2019

Больнице Боткина исполнилось полвека

1.5
Орловчанам дали "Честный знак"
23.10.2019

Орловчанам дали "Честный знак"

$ USD64.0213(+0.25)21.11
€ EUR70.8524(+0.22)21.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online