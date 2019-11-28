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Орел28.11.2019 Четверг 18:33
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Мобильная поликлиника

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28.11.2019

В эту субботу с 9-30 до 14-30 для орловчан будет работать мобильная поликлиника. Комплекс расположится на территории перед Александровским мостом от памятника Лескову до сквера Маяковского.

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