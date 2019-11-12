«Эффективный регион». Здравоохранение
12.11.2019
Здравоохранение — одна из сфер, где будет внедряться проект «Эффективный регион». В Орловской области уже начался процесс реформирования первичного звена.
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