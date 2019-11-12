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«Эффективный регион». Здравоохранение

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12.11.2019

Здравоохранение — одна из сфер, где будет внедряться проект «Эффективный регион». В Орловской области уже начался процесс реформирования первичного звена.

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