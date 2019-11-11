В Орле обсудили вопросы диверсификации оборонно-промышленного комплекса

Сегодня расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта одна из стратегических национальных задач. Совещание, в котором участвовали представители промышленного сектора региона, провел заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве России Олег Бочкарев. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.