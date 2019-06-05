Ситуация с переходом региона на цифровое вещание не вызывает опасений
05.06.2019
Общее покрытие зоной телевизионного сигнала составляет 99 процентов. Эта информация прозвучала на совещании с членами областного правительства и главами районов. В ней принял участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
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Отключение аналогового вещания
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