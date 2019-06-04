Алексей Волин посетил Орловскую область
04.06.2019
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин во вторник посетил Орловский регион. В его обширной программе: встреча с губернатором, визит в ОГУ им. Тургенева, а так же экскурсия на телеканал «Первый областной».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55055
Другие новости раздела
03.06.2019
Отключение аналогового вещания
$ USD65.1614(-0.39)05.06
€ EUR73.4239(+0.21)05.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?