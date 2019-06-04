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Алексей Волин посетил Орловскую область

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04.06.2019

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин во вторник посетил Орловский регион. В его обширной программе: встреча с губернатором, визит в ОГУ им. Тургенева, а так же экскурсия на телеканал «Первый областной».

Теги:ОрёлОрловская Областьцифровое ТВ

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