Алексей Волин посетил Орловскую область

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин во вторник посетил Орловский регион. В его обширной программе: встреча с губернатором, визит в ОГУ им. Тургенева, а так же экскурсия на телеканал «Первый областной».