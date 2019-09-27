Женщины-боксёры в Орле бросили друг другу «Осенний вызов»
27.09.2019
В турнире по женскому боксу участвуют около 200 спортсменок из 35 регионов России и ещё трёх государств.
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