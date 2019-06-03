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«Велодень - 2019»

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03.06.2019

Мода на двухколесный транспорт снова в тренде! Сегодня, 3 июня, во всем мире отмечают День велосипеда. Праздник появился в календаре в прошлом году. Орловчане не остались в стороне и массово пересели на двухколесных коней.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьВелодень

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