«Велодень - 2019»
03.06.2019
Мода на двухколесный транспорт снова в тренде! Сегодня, 3 июня, во всем мире отмечают День велосипеда. Праздник появился в календаре в прошлом году. Орловчане не остались в стороне и массово пересели на двухколесных коней.
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