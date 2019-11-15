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Орел15.11.2019 Пятница 18:10
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В Орловской области стало больше двумя спортивными современными объектами

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15.11.2019

В поселке Знаменка к открытию готовится футбольное поле с искусственным покрытием. В деревне Жилино в пятницу открыли универсальную спортивную площадку. Ее можно будет использовать зимой и летом. Спортивный комплекс состоит из мини-футбольного поля с искусственным покрытием, хоккейного корта, уличного гимнастического городка. По словам губернатора Андрея Клычкова, строительство спортивных объектов будет продолжаться, так как спрос на них есть.

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