В Орловской области стало больше двумя спортивными современными объектами

В поселке Знаменка к открытию готовится футбольное поле с искусственным покрытием. В деревне Жилино в пятницу открыли универсальную спортивную площадку. Ее можно будет использовать зимой и летом. Спортивный комплекс состоит из мини-футбольного поля с искусственным покрытием, хоккейного корта, уличного гимнастического городка. По словам губернатора Андрея Клычкова, строительство спортивных объектов будет продолжаться, так как спрос на них есть.