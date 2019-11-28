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Орел28.11.2019 Четверг 18:34
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Трус не играет в хоккей!

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28.11.2019

Следующий наш сюжет — про орловский детский хоккей и про участие нашей команды в Открытом чемпионате Калужской области. Из этого сюжета станет ясно, за что надо болеть, чтобы в Орле появились чемпионы с клюшкой.

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