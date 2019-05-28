Спортивный праздник в деревне Вязки
28.05.2019
В деревне Вязки, что в Орловском районе, прошёл детский праздник, посвященный 5-летию спортивно-оздоровительного центра «Бони-клуб». Он был создан на базе конного двора «Вязки».
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