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Спортивный праздник в деревне Вязки

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28.05.2019

В деревне Вязки, что в Орловском районе, прошёл детский праздник, посвященный 5-летию спортивно-оздоровительного центра «Бони-клуб». Он был создан на базе конного двора «Вязки».

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