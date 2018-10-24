Под Орлом прошёл финал Кубка Орловской области по трофи-рейду
24.10.2018
Это была однодневная гонка по трассе, сплошь состоящей из пересеченной местности. Участникам надо было сфотографироваться с найденными на маршруте контрольными точками, а по дороге к финишу выбраться из непролазной грязи.
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