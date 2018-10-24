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Орел24.10.2018 Среда 20:21
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  4. Под Орлом прошёл финал Кубка Орловской области по трофи-рейду

Под Орлом прошёл финал Кубка Орловской области по трофи-рейду

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24.10.2018

Это была однодневная гонка по трассе, сплошь состоящей из пересеченной местности. Участникам надо было сфотографироваться с найденными на маршруте контрольными точками, а по дороге к финишу выбраться из непролазной грязи.

Теги:трофикубоксоревнованияавто

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