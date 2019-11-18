Первенство Орла по силовой гимнастике

Сила в сочетании с ловкостью. В спортивной школе олимпийского резерва № 3 состоялось первенство города Орла по силовой гимнастике.

Соревнование проводится ежегодно между всеми школами города. Учащиеся в возрасте до 18 лет выясняли отношения на спортивных снарядах — мужчины подтягивались и отжимались на брусьях, девушки выполняли упражнения на руки и пресс. Проявить себя на таких соревнованиях могут спортсмены любого уровня, утверждают организаторы.