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Орел15.11.2019 Пятница 18:10
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Первенство Орла по легкой атлетике

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15.11.2019

В 2009 году Елена Исинбаева установила мировой рекорд, который до сих пор не побит — прыжок с шестом через планку — 5,06 метров. С тех пор эта отметка является пределом мечтаний всех спортсменок в прыжковом секторе. Но каждый легкоатлет начинал с самых простых соревнований — это первая ступень в карьерной лестнице спортсмена.

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