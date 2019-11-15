Первенство Орла по легкой атлетике
15.11.2019
В 2009 году Елена Исинбаева установила мировой рекорд, который до сих пор не побит — прыжок с шестом через планку — 5,06 метров. С тех пор эта отметка является пределом мечтаний всех спортсменок в прыжковом секторе. Но каждый легкоатлет начинал с самых простых соревнований — это первая ступень в карьерной лестнице спортсмена.
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