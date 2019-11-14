Открытие года в деревне Бараново

Через четыре года регулярно заниматься спортом будет больше половины населения страны. Это федеральные планы. О региональных задачах говорили накануне в Ливенском районе. После капитального ремонта был открыт спортзал. О том, что такой объект в маленьком селе необходим жители рассказали президенту, сначала в письме, а потом на «прямой линии». Наталья Пехтерева продолжит.