Орловская инициатива вышла на всероссийский уровень. Новости спорта 16.09.2019
16.09.2019
В перечень нормативов ГТО могут включить прыжки через спортивную скакалку.
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