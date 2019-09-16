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Орловская инициатива вышла на всероссийский уровень. Новости спорта 16.09.2019

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16.09.2019

В перечень нормативов ГТО могут включить прыжки через спортивную скакалку.

Теги:Орловская областьновости спорта

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