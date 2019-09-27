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Орел27.09.2019 Пятница 18:31
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  4. Орловчанам предлагают встать на «Тропу вятичей»

Орловчанам предлагают встать на «Тропу вятичей»

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27.09.2019

Оригинальный кросс с преодолением препятствий проведут в Урицком районе.

Теги:Орловская областьновости спорта

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