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Орел15.11.2019 Пятница 18:11
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«Орел-Карат» на пьедестале

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15.11.2019

И вновь на пьедестале — спортсмены из Орла. Воспитанники школы «Орел-Карат» в очередной раз подтвердили свое мастерство. Прошедший в Казани Чемпионат России по каратэ пополнил копилку нашей области тремя наградами — одно серебро и две бронзы.

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