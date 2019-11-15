«Орел-Карат» на пьедестале
15.11.2019
И вновь на пьедестале — спортсмены из Орла. Воспитанники школы «Орел-Карат» в очередной раз подтвердили свое мастерство. Прошедший в Казани Чемпионат России по каратэ пополнил копилку нашей области тремя наградами — одно серебро и две бронзы.
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