Новые возможности для любителей физкультуры и спорта
18.11.2019
В Орловском районе возвели два объекта. Футбольное поле с искусственным покрытием построили в Знаменке. Центром притяжения деревни Жилина и окрестных территорий будет новая универсальная площадка.
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