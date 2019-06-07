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Орел07.06.2019 Пятница 18:05
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Награды для спортсменов

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07.06.2019

Высшие награды Областного Совета народных депутатов получили два наших спортсмена. Причем, у одного из них за плечами большой тренерский опыт в тяжелой атлетике, другой молодой, но уже известный спортсмен, развивающий свою карьеру в футболе.

Теги:ОрёлОрловская Областьспорт

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