Награды для спортсменов
07.06.2019
Высшие награды Областного Совета народных депутатов получили два наших спортсмена. Причем, у одного из них за плечами большой тренерский опыт в тяжелой атлетике, другой молодой, но уже известный спортсмен, развивающий свою карьеру в футболе.
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