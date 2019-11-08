«Ледовое поколение»
08.11.2019
В ледяной битве сразились юные хоккеисты из Белгородской, Тульской, Воронежской, Московской и Орловской областей. В пятницу Арена в микрорайоне Зареченский принимала участников детского хоккейного турнира. Организаторы — спортивная школа «Ледовое поколение».
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