В ледяной битве сразились юные хоккеисты из Белгородской, Тульской, Воронежской, Московской и Орловской областей. В пятницу Арена в микрорайоне Зареченский принимала участников детского хоккейного турнира. Организаторы — спортивная школа «Ледовое поколение».