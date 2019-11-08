Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2019 Пятница 22:47
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Ледовое поколение»

«Ледовое поколение»

Версия для печати

08.11.2019

В ледяной битве сразились юные хоккеисты из Белгородской, Тульской, Воронежской, Московской и Орловской областей. В пятницу Арена в микрорайоне Зареченский принимала участников детского хоккейного турнира. Организаторы — спортивная школа «Ледовое поколение».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58273

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Движение вверх
07.11.2019

Движение вверх

«Московская пирамида»
06.11.2019

«Московская пирамида»

Компания из Крыма построила спортивный объект в поселке Кромы
05.11.2019

Компания из Крыма построила спортивный объект в поселке Кромы

Орловчанин завоевал титул "Best for best"
29.10.2019

Орловчанин завоевал титул "Best for best"

В Орле достроят важный спортобъект
25.10.2019

В Орле достроят важный спортобъект

2.8
$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online