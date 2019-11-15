«Король Нокаутов»
15.11.2019
Более года тишины и триумфальное возвращение. Орловский боксер, экс-чемпион мира Эдуард Трояновский вернулся на ринг и завоевал пояс чемпиона ЕВР. В Северной столице в рамках Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов» неоспоримым преимуществом владел хозяин ринга. Все трое судей отдали победу Трояновскому. Губернатор Андрей Клычков так же поздравил нашего спортсмена с успешным возвращением на ринг.
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