Гири - особый спорт
14.11.2019
Соревнования по исконно русскому виду спорта прошли в городском спортивно-оздоровительном центре. Это первенство города по гиревому спорту среди учреждений среднего профессионального образования. Силушку показать, да технику правильную решили 4 десятка участников из 4 команд.
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