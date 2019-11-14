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Гири - особый спорт

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14.11.2019

Соревнования по исконно русскому виду спорта прошли в городском спортивно-оздоровительном центре. Это первенство города по гиревому спорту среди учреждений среднего профессионального образования. Силушку показать, да технику правильную решили 4 десятка участников из 4 команд.

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